Інтерфакс-Україна
Події
23:51 14.05.2026

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із очільником Міністерства закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, під час якої сторони обговорили питання регіональної безпеки та підтвердили курс на подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства і європейську інтеграцію обох країн.

Як повідомив Сибіга, він привітав Міхая Попшоя з проведенням історичного засідання Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі та подякував молдовському головуванню за гостинність.

"Я привітав Міхая Попшоя з історичним засіданням Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі та подякував молдовському головуванню за гостинність. Ми обговорили питання регіональної безпеки та підтвердили міцність українсько-молдовського партнерства на нашому спільному шляху до ЄС", – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2054985884227846271?s=46

Теги: #єс #зустріч #молдова #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 14.05.2026
Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

18:18 14.05.2026
Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

06:53 14.05.2026
Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

20:34 13.05.2026
Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

19:30 13.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

16:54 13.05.2026
Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

16:41 13.05.2026
Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

15:23 13.05.2026
ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

ОСТАННЄ

АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

Євробачення. Країни що пройшли до фіналу з другого півфіналу (таблиця)

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА