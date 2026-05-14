Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із очільником Міністерства закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, під час якої сторони обговорили питання регіональної безпеки та підтвердили курс на подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства і європейську інтеграцію обох країн.

"Я привітав Міхая Попшоя з історичним засіданням Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі та подякував молдовському головуванню за гостинність. Ми обговорили питання регіональної безпеки та підтвердили міцність українсько-молдовського партнерства на нашому спільному шляху до ЄС", – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2054985884227846271?s=46