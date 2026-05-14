Інтерфакс-Україна
Події
23:21 14.05.2026

Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, під час якої обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення української протиповітряної оборони.

Як повідомив глава держави, він поінформував співрозмовників про наслідки російських обстрілів останніми днями.

За його словами, на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську систему протиповітряної оборони. Зеленський також подякував Сполученим Штатам Америки та американському суспільству за підтримку України впродовж усіх років повномасштабної російської агресії.

"Під час зустрічі обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі США в переговорному процесі. Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", – зазначив Зеленський у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1AyejBwSuL/?mibextid=wwXIfr

Теги: #конгрес #співпраця #сша #обговорення

19:19 14.05.2026
ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

13:02 14.05.2026
США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

06:53 14.05.2026
Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

22:07 13.05.2026
У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

21:47 13.05.2026
Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

21:25 13.05.2026
Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

09:23 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

08:56 13.05.2026
НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

20:29 11.05.2026
Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

