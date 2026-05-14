Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, під час якої обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення української протиповітряної оборони.

Як повідомив глава держави, він поінформував співрозмовників про наслідки російських обстрілів останніми днями.

За його словами, на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську систему протиповітряної оборони. Зеленський також подякував Сполученим Штатам Америки та американському суспільству за підтримку України впродовж усіх років повномасштабної російської агресії.

"Під час зустрічі обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі США в переговорному процесі. Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", – зазначив Зеленський у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

