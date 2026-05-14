23:05 14.05.2026

Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

Ворожі удари дронів у Херсоні, внаслідок яких під час доставлення гуманітарної допомоги постраждали працівники гуманітарної місії, засудила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастел-Голлінгсворт.

Зазначається, що місія доставляла харчові продукти та ліхтарі на сонячних батареях у один із найбільш постраждалих районів міста. І російські, і українські органи влади були завчасно поінформовані про проведення гуманітарної операції. Команді вдалося безпечно залишити місце обстрілу.

"Це вже другий інцидент цього тижня. У вівторок під час доставлення гуманітарної допомоги у Дніпропетровській області була уражена маркована вантажівка ООН. А водій наразі проходить лікування після отриманих поранень. Мене глибоко непокоять ці неодноразові випадки впливу бойових дій на гуманітарних працівників, що ставить питання про дотримання міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) в Україні.

За даними представниці УВКБ ООН, із січня по квітень 2026 року зафіксовано 56 інцидентів, унаслідок яких постраждали гуманітарні співробітники: троє загинули, ще десятеро отримали поранення.

"Мирні мешканці та гуманітарні працівники мають бути захищені", – зазначає Голлінгсворт.

Джерело: https://x.com/ocha_ukraine/status/2054990010743451851?s=46

