Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

Унаслідок російського удару по Дарницькому району Києва кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Уже 16 загиблих через російський удар у Дарницькому районі Києва, з них – 2 дітей Рятувальники продовжують розбір завалів та пошук людей. Інформація оновлюється", – зазначили в ДСНС України у Facebook.

За даними пресслужби, загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них – 2 дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14bTX34uTB4/