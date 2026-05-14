Інтерфакс-Україна
Події
22:43 14.05.2026

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

1 хв читати

Унаслідок російського удару по Дарницькому району Києва кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Уже 16 загиблих через російський удар у Дарницькому районі Києва, з них – 2 дітей Рятувальники продовжують розбір завалів та пошук людей. Інформація оновлюється", – зазначили в ДСНС України у Facebook.

За даними пресслужби, загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них – 2 дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14bTX34uTB4/

Теги: #київ #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 14.05.2026
ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

20:07 14.05.2026
Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

19:36 14.05.2026
УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

18:48 14.05.2026
В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:21 14.05.2026
П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

ОСТАННЄ

Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА