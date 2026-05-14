Інтерфакс-Україна
Події
22:26 14.05.2026

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

Внаслідок російського удару у Дарницькому районі столиці з-під завалів зруйнованого будинку вилучено тіла вже 13 загиблих, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч на 14 травня, з них – 2 дітей", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі у четвер.

За інформацією відомства, рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого будинку та пошук людей. Інформація щодо наслідків атаки оновлюється, зазначили в ДСНС України.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63890

Теги: #київ #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 14.05.2026
Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

21:19 14.05.2026
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

20:24 14.05.2026
Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

20:07 14.05.2026
Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

19:36 14.05.2026
УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

18:48 14.05.2026
В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

