ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

Внаслідок російського удару у Дарницькому районі столиці з-під завалів зруйнованого будинку вилучено тіла вже 13 загиблих, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч на 14 травня, з них – 2 дітей", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі у четвер.

За інформацією відомства, рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого будинку та пошук людей. Інформація щодо наслідків атаки оновлюється, зазначили в ДСНС України.

