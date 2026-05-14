Інтерфакс-Україна
22:15 14.05.2026

Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня, повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"19 травня Рада Безпеки ООН збереться, за нашим запитом, на термінове засідання, щоб обговорити безпрецедентну ескалацію варварських атак Росії проти цивільного населення України", – написав Мельник у соцмережі Х у четвер.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв російського удару по Києву зросла до 10 людей . Постраждали в Києві внаслідок атаки ворога 46 людей. Серед них – одна дитина. Устаціонарах міських лікарень наразі перебувають 20 постраждалих.

П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Міністр зазначив, що с 18:00 учора до 8:00 сьогодні Росія випустила 675 дронів і 56 ракет, включно з балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій Україні.

"Такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій, і я закликаю всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам приспустити прапори завтра та відкрити книги співчуттів", – йдется у дописі.

Крім того, у п'ятницю вранці МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати один із об'єктів, де російська атака зруйнувала цілу частину багатоповерхового житлового будинку.

Джерело: https://x.com/MelnykAndrij/status/2054931022244909544

23:05 14.05.2026
Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

22:14 14.05.2026
Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

22:08 09.05.2026
Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

06:10 28.04.2026
НАТО розглядає можливість відмови від щорічних самітів – ЗМІ

06:09 24.04.2026
Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

11:17 22.04.2026
Мадяр 9 травня стане прем'єром Угорщини

19:11 10.03.2026
Тристороння зустріч між США, Україною та РФ ймовірно відбудеться наступного тижня – Віткофф

05:51 01.03.2026
Генсек ООН засуджує удари по Ірану, США виправдовують, Франція пропонує допомогу – підсумки екстреного засідання Радбезу ООН

