Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня, повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"19 травня Рада Безпеки ООН збереться, за нашим запитом, на термінове засідання, щоб обговорити безпрецедентну ескалацію варварських атак Росії проти цивільного населення України", – написав Мельник у соцмережі Х у четвер.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв російського удару по Києву зросла до 10 людей . Постраждали в Києві внаслідок атаки ворога 46 людей. Серед них – одна дитина. Устаціонарах міських лікарень наразі перебувають 20 постраждалих.

П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Міністр зазначив, що с 18:00 учора до 8:00 сьогодні Росія випустила 675 дронів і 56 ракет, включно з балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій Україні.

"Такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій, і я закликаю всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам приспустити прапори завтра та відкрити книги співчуттів", – йдется у дописі.

Крім того, у п'ятницю вранці МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати один із об'єктів, де російська атака зруйнувала цілу частину багатоповерхового житлового будинку.

Джерело: https://x.com/MelnykAndrij/status/2054931022244909544