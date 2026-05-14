Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

Атака російських дронів на автомобілі гуманітарної місії ООН у Херсоні під час доставки допомоги до мікрорайону Корабел була цілеспрямованою, оскільки російські військові усвідомлювали, що атакують транспорт із гуманітарною допомогою, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, він поспілкувався з головою офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Андреа Де Доменіко та його командою, в автомобілі яких незадовго до зустрічі влучили два російські безпілотники.

"Ворог цілеспрямовано атакував машину гуманітарної місії під час доставки допомоги до мікрорайону Корабел", – написав Прокудін у Телеграм.

Він зазначив, що російська сторона назвала уражений автомобіль "транспортом двойного назначения", попри те, що йдеться про спеціально забрендований транспорт гуманітарної місії, який захищений міжнародним правом.

"Але росіянам давно байдуже і на міжнародне право, і на гуманітарні місії, і на життя цивільних людей. Це був абсолютно свідомий удар. Вони чудово бачили, куди спрямовують дрони з вибухівкою – у машину, яка везла людям життєво необхідну гуманітарну допомогу", – наголосив очільник ОВА.

За його словами, на місці ударів було виявлено уламки російського безпілотника типу "скворец".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/12960