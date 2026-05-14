Інтерфакс-Україна
Події
22:14 14.05.2026

Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

1 хв читати

Атака російських дронів на автомобілі гуманітарної місії ООН у Херсоні під час доставки допомоги до мікрорайону Корабел була цілеспрямованою, оскільки російські військові усвідомлювали, що атакують транспорт із гуманітарною допомогою, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, він поспілкувався з головою офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Андреа Де Доменіко та його командою, в автомобілі яких незадовго до зустрічі влучили два російські безпілотники.

"Ворог цілеспрямовано атакував машину гуманітарної місії під час доставки допомоги до мікрорайону Корабел", – написав Прокудін у Телеграм.

Він зазначив, що російська сторона назвала уражений автомобіль "транспортом двойного назначения", попри те, що йдеться про спеціально забрендований транспорт гуманітарної місії, який захищений міжнародним правом.

"Але росіянам давно байдуже і на міжнародне право, і на гуманітарні місії, і на життя цивільних людей. Це був абсолютно свідомий удар. Вони чудово бачили, куди спрямовують дрони з вибухівкою – у машину, яка везла людям життєво необхідну гуманітарну допомогу", – наголосив очільник ОВА.

За його словами, на місці ударів було виявлено уламки російського безпілотника типу "скворец".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/12960

Теги: #херсонська #машини #атака #оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:05 14.05.2026
Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

22:26 14.05.2026
ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

22:15 14.05.2026
Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

21:19 14.05.2026
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

20:24 14.05.2026
Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

22:08 09.05.2026
Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

21:03 08.05.2026
Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

ОСТАННЄ

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА