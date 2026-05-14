22:01 14.05.2026

Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Кишинева з метою участі у засіданні Комітету міністрів Ради Європи із зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

"Ми розмовляли напередодні історичного дня, бо вже завтра понад три десятки країн затвердять Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга висловив вдячність генеральному секретарю за його відданість та лідерство.

"Рада Європи зараз перебуває в епіцентрі історичних зусиль щодо притягнення до відповідальності – вперше з часів Нюрнберзького процесу злочин агресії буде переслідуватися та каратися", – заявив міністр.

Сибіга та Берсе обговорили подальші спільні зусилля із залучення ще більшої кількості країн, а також наступні кроки для забезпечення ефективного функціонування Спецтрибуналу вже цього року. Твони акож говорили про мирні зусилля та роль Ради Європи, динаміку бойових дій, вступ України до ЄС та підготовку до цьогорічної Конференції з відновлення України (URC2026) у Польщі.

"Я вдячний генеральному секретарю за слова співчуття та солідарності з Україною після нещодавніх варварських російських ударів. Я також подякував за амбітний План дій Ради Європи щодо України", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, у п'ятницю Сибіга візьме участь у 135-му Міністерському засіданні Комітету Міністрів Ради Європи. Ключовою подією стане схвалення понад трьома десятками держав Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ця імлементаційна угода дасть юридичний старт роботі трибуналу.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії. 

