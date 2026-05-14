Інтерфакс-Україна
Події
21:19 14.05.2026

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Російські війська ввечері атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого в Білгород-Дністровському районі було пошкоджено енергетичний об'єкт, а без електропостачання залишилися 32 населених пункти та понад 15 тис. абонентів, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ввечері ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний об'єкт в Білгород-Дністровському районі. На щастя, постраждалих немає", – написав Кіпер у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, станом на 21:00 енергетикам вдалося відновити електропостачання для 12 тис. абонентів.

"Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", – зазначив очільник ОВА.

 

Теги: #пошкодження #одеська_область #енергетика #атака

