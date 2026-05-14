Інтерфакс-Україна
Події
20:57 14.05.2026

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

1 хв читати
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить постачання систем протиповітряної оборони для України, заявив міністр оборони королівства Джон Гілі, коментуючи російські удари.

"Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі атаки російських дронів на Україну. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам. Ми солідарні з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки – з українськими родинами", – написав Гілі в соцмережі Х в четвер.

 

Теги: #україна #ппо #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

16:52 14.05.2026
ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

13:29 14.05.2026
Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

11:02 14.05.2026
Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

20:16 13.05.2026
Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

20:09 13.05.2026
Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

ВАЖЛИВЕ

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ОСТАННЄ

Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

У Чорнобильській зоні нові займання лісу через атаки російських дронів, радіаційний фон не перевищує контрольні рівні – ДАЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА