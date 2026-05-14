Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить постачання систем протиповітряної оборони для України, заявив міністр оборони королівства Джон Гілі, коментуючи російські удари.

"Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі атаки російських дронів на Україну. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам. Ми солідарні з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки – з українськими родинами", – написав Гілі в соцмережі Х в четвер.