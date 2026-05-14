Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

"Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки в різних регіонах: на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині", – написала вона у Телеграмі у четвер.

Свириденко зазначила, що таким чином, "Мрія" об'єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу. "Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів", – наголосила вона.

Прем'єрка перерахувала основні функції проєкту: цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності; зручне планування занять; конструктор конспектів за допомогою ШІ; сповіщення для батьків про день дитини в садочку; корисний контент для розвитку дитини.

"Ми прагнемо, щоб вихователі мали більше часу для дітей, а батьки краще розуміли, що відбувається в житті дитини поза домом", зазначила Свириденко.

За її словами, після завершення пілотування "Мрія.Дошкілля" стане доступною для всіх українських дитсадків. Уже зараз адміністрація закладу дошкільної освіти може залишити заявку для підключення на сайті: https://mriia.gov.ua#preschool