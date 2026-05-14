Інтерфакс-Україна
Події
20:48 14.05.2026

Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

1 хв читати
Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

Пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти України, зокрема на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки в різних регіонах: на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині", – написала вона у Телеграмі у четвер.

Свириденко зазначила, що таким чином, "Мрія" об'єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу. "Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів", – наголосила вона.

Прем'єрка перерахувала основні функції проєкту: цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності; зручне планування занять; конструктор конспектів за допомогою ШІ; сповіщення для батьків про день дитини в садочку; корисний контент для розвитку дитини.

"Ми прагнемо, щоб вихователі мали більше часу для дітей, а батьки краще розуміли, що відбувається в житті дитини поза домом", зазначила Свириденко.

За її словами, після завершення пілотування "Мрія.Дошкілля" стане доступною для всіх українських дитсадків. Уже зараз адміністрація закладу дошкільної освіти може залишити заявку для підключення на сайті: https://mriia.gov.ua#preschool

 

Теги: #пілот #дошкілля #мрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 07.05.2026
До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

16:37 13.03.2026
Реформу старшої школи з вересня пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

Реформу старшої школи з вересня пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

12:00 15.02.2026
Понад 500 тис. українців використовують "Мрію" для навчання - Міносвіти

Понад 500 тис. українців використовують "Мрію" для навчання - Міносвіти

15:11 28.01.2026
Пілот 5G-звʼязку запустили в Бородянці, надалі у планах запровадити його у Харкові, Одесі та Києві - Мінцифри

Пілот 5G-звʼязку запустили в Бородянці, надалі у планах запровадити його у Харкові, Одесі та Києві - Мінцифри

20:27 13.01.2026
Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

10:00 12.01.2026
Наука виходить за межі класних кімнат: освітня ініціатива «Світ дослідників» від Henkel відтепер доступна в застосунку Мрія

Наука виходить за межі класних кімнат: освітня ініціатива «Світ дослідників» від Henkel відтепер доступна в застосунку Мрія

10:25 30.12.2025
В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах – перший віцепрем’єр

В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах – перший віцепрем’єр

11:20 29.12.2025
До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

17:03 08.12.2025
ПС ЗСУ: загинув пілот Су-27 у бою на східному напрямку

ПС ЗСУ: загинув пілот Су-27 у бою на східному напрямку

13:12 17.11.2025
Мінцифри запустило розділ "Позашкілля" з гуртками в застосунку "Мрія"

Мінцифри запустило розділ "Позашкілля" з гуртками в застосунку "Мрія"

ВАЖЛИВЕ

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ОСТАННЄ

Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

У Чорнобильській зоні нові займання лісу через атаки російських дронів, радіаційний фон не перевищує контрольні рівні – ДАЗВ

ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА