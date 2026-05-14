Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Державна служба фінансового моніторингу України у співпраці зі Службою безпеки України нещодавно розкрила схему використання українських SIM-карток у ворожих ударних БпЛА, заявив глава служби Філіп Пронін.

"Масштаб схеми – десятки тисяч номерів і транзакцій. Лише в межах одного кейсу фінансова розвідка виявила понад 24 тисячі мобільних номерів і більш як 29 тисяч транзакцій на користь мобільних операторів", – написав він у Телеграм у четвер ввечері.

За словами Проніна, група осіб в Україні організовувала купівлю та активацію SIM-карток, які згодом передавали російській стороні, яка надалі ці картки використовувала у БпЛА – для зв'язку, навігації та точнішого наведення дронів на українські міста.

Загалом через рахунки учасників схеми – зокрема ФОПів та фізичних осіб з ознаками так званих "дропів" – пройшло понад 60 млн грн, частину цих коштів зловмисники використали для придбання нерухомості та елітних автомобілів, зазначив глава Держфінмоніторингу.

За даними аналізу служби, один із кураторів групи перебував на території ЄС, а встановити фінансові зв'язки між учасниками вдалося завдяки співпраці з фінансовими розвідками європейських країн.