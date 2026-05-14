Інтерфакс-Україна
Події
20:38 14.05.2026

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Українські закордонні дипломатичні установи проведуть в п'ятницю, 15 травня, день жалоби на знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок російських ударів, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"На знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок російської атаки завтра, 15 травня, усі українські закордонні дипломатичні установи приспустять прапори та відкриють книги жалоби", – заявив міністр, передає пресслужба МЗС в телеграм-каналі.

 

