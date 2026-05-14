20:24 14.05.2026

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Фото: https://www.dw.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив масштабні російські атаки на Україну, заявивши, що вони свідчать про ставку Москви на ескалацію, а не на переговори.

"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію конфлікту, а не на переговори", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Ми й надалі стоїмо на боці України. Київ та його партнери готові до переговорів про справедливий мир. Росія ж продовжує вести війну", – наголосив він.

Як повідомлялося, кількість жертв російського удару по Києву цієї ночі зросла до 12 людей, серед них двоє дітей.

 

