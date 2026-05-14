Інтерфакс-Україна
Події
20:11 14.05.2026

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

1 хв читати
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

За попередніми даними, у будинок у Києві влучила крилата ракета Х-101, вироблена у другому кварталі цього року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Детально з'ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети і дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він наголосив, що зупинка російських схем обходу санкцій має бути реальною ціллю всіх партнерів.

"Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", – зазначив президент.

Як повідомлялося, кількість жертв російського удару по Києву зросла до 12 людей.

 

Теги: #атака #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 14.05.2026
Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

11:02 14.05.2026
Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

08:57 14.05.2026
У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

08:56 14.05.2026
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

08:52 14.05.2026
Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

08:32 14.05.2026
Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

ВАЖЛИВЕ

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

ОСТАННЄ

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Пілот "Мрія.Дошкілля" стартує в 40 закладах дошкільної освіти – Свириденко

Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

Всі українські дипломатичні установи проведуть 15 травня день жалоби – Сибіга

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

У Чорнобильській зоні нові займання лісу через атаки російських дронів, радіаційний фон не перевищує контрольні рівні – ДАЗВ

ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА