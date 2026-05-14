20:07 14.05.2026

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 12 загиблих у Дарницькому районі Києва, де сталося обрушення конструкцій у житловому будинку, серед них – двоє дітей.

"До 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них 2 дитини", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер увечері

"Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом – 170 рятувальників, 51 одиниця техніки", – повідомили у ДСНС.

 

