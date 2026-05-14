Інтерфакс-Україна
Події
19:59 14.05.2026

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

3 хв читати
Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО
Фото: Unsplash

На рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) почали надходити кошти для застави підозрюваному в легалізації коштів на елітному будівництві екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку – наразі надійшло 14,5 млн грн із 140 млн грн, визначених судом як альтернативу триманню під вартою, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС.

"Кошти на заставу почали надходити. Зараз ця сума становить 14,5 млн грн", – сказали в суді.

Водночас у ВАКС додали, що йдеться про декількох осіб, втім, не уточнили, фізичні чи юридичні особи внесли ці кошти. Персональні дані осіб також невідомі.

В той же час юристка, колишня бізнес-партнерка Єрмака, в.о. гендиректора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова на своїй сторінці в фейсбук написала: "Я прийняла рішення внести 8 000 000 грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначена рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Борисовича Єрмака".

За її словами, вказана сума грошових коштів є частиною її офіційних доходів, які зазначені у щорічній декларації.

Вранці 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Єрмак був присутній на оголошенні рішенні суду.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем, а також носити електронний засіб контролю.

Єрмак після оголошення рішення суду заявив про намір оскаржити його, а сторона обвинувачення повідомила, що визначиться з оскарженням після ознайомлення з повним текстом ухвали, який буде проголошено 18 травня.

Як повідомив адвокат Ігор Фомін в ефірі телемарафону у четвер увечері, наразі Єрмак перебуває у слідчому ізоляторі і залишиться там як мінімум цієї ночі. Водночас адвокат розповів, що триває збір коштів на заставу. За його словами, люди продовжують надсилати гроші, однак він не має підтверджень, яка саме сума вже зарахована.

Він також пояснив, що за процедурою, після повного внесення застави відповідний документ отримують у Вищому антикорупційному суді та передають до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

 

 

Теги: #вакс #застава #єрмак

15:24 14.05.2026
ВАКС: Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, є сума в 14,5 млн грн зі 140 млн грн

10:25 14.05.2026
Єрмак про інцидент з яйцями: Я не бачив, мені потім розповіли, що відбувалося

10:03 14.05.2026
САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

19:29 13.05.2026
Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

19:09 13.05.2026
Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

19:08 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

18:45 13.05.2026
Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

18:08 13.05.2026
Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

