19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 10 людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Уже 10 загиблих у столиці. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Постраждали в Києві внаслідок атаки ворога 46 людей. Серед них – одна дитина", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Він додав, що у стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 20 постраждалих.
Раніше повідомлялося про 8 загиблих внаслідок російського удару, серед них дитина 2013 року народження.