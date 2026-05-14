Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 10 людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже 10 загиблих у столиці. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Постраждали в Києві внаслідок атаки ворога 46 людей. Серед них – одна дитина", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що у стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 20 постраждалих.

Раніше повідомлялося про 8 загиблих внаслідок російського удару, серед них дитина 2013 року народження.