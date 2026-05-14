УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

Фото: Червоний Хрест України﻿

Український Червоний Хрест (УЧХ) бере участь у пошуково-рятувальних роботах на місці російського повітряного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працюють на місці спільно з рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Продовжує діяти пункт допомоги УЧХ. Наразі там працює команда Київської міської організації Українського Червоного Хреста. Волонтери забезпечують постраждалих, їхніх родичів та рятувальників гарячими напоями й харчами. У наметі також можна отримати психологічну підтримку, першу домедичну допомогу та зарядити мобільні телефони.

Під час пошуково-рятувальної операції волонтери УЧХ допомогли деблокувати одну постраждалу з-під завалів і передали її бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Вони також брали участь у деблокуванні тіл загиблих.

В УЧХ висловили подяку за підтримку Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, уряду США, Європейському Союзу та благодійникам з усього світу.

Як повідомлялося, в Дарницькому районі столиці через масований ракетно-дроновий удар окупантів пошкоджено житловий будинок. Відбулося обрушення конструкцій. Кількість загиблих зросла до дев'яти, серед них – одна дитина 12 років. Щонайменше 20 зниклих безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.