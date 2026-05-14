19:36 14.05.2026

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

Фото: Червоний Хрест України﻿

Український Червоний Хрест (УЧХ) бере участь у пошуково-рятувальних роботах на місці російського повітряного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працюють на місці спільно з рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Продовжує діяти пункт допомоги УЧХ. Наразі там працює команда Київської міської організації Українського Червоного Хреста. Волонтери забезпечують постраждалих, їхніх родичів та рятувальників гарячими напоями й харчами. У наметі також можна отримати психологічну підтримку, першу домедичну допомогу та зарядити мобільні телефони.

Під час пошуково-рятувальної операції волонтери УЧХ допомогли деблокувати одну постраждалу з-під завалів і передали її бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Вони також брали участь у деблокуванні тіл загиблих.

В УЧХ висловили подяку за підтримку Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, уряду США, Європейському Союзу та благодійникам з усього світу.

Як повідомлялося, в Дарницькому районі столиці через масований ракетно-дроновий удар окупантів пошкоджено житловий будинок. Відбулося обрушення конструкцій. Кількість загиблих зросла до дев'яти, серед них – одна дитина 12 років. Щонайменше 20 зниклих безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

 

18:48 14.05.2026
В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:21 14.05.2026
П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

