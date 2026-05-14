Інтерфакс-Україна
Події
19:22 14.05.2026

У Чорнобильській зоні нові займання лісу через атаки російських дронів, радіаційний фон не перевищує контрольні рівні – ДАЗВ

Повітряні атаки російських окупаційних військ, зокрема така, що була 13-14 травня 2026р., призводять до лісових пожеж та створюють загрозу для екосистеми Чорнобильської зони, заявили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"Російські атаки вкотре створюють загрозу для унікальної екосистеми Чорнобильської зони, де кожне нове займання – це ризик для лісів, тваринного світу та територій, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року", – йдеться у повідомленні ДАЗВ у Фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що у Зоні відчуження знову спалахнули пожежі внаслідок російської атаки безпілотниками. Так, 14 травня унаслідок збиття російських БПЛА типу "Герань-2" виникли нові осередки займання на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник .

Зазначається, що до ліквідації пожеж залучено підрозділи ДСП "Північна Пуща" , Чорнобильського заповідника, ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" , ДСП "Екоцентр" та рятувальників ДСНС України. Ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для забезпечення проїзду до осередків вогню працює важка техніка, бульдозери та особовий склад із бензопилами. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, триває робота піротехнічних підрозділів ДСНС.

"Попри нову пожежу, радіаційний фон у Зоні відчуження не перевищує контрольні рівні. Автоматизованою системою радіаційного контролю перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гама-випромінювання не зафіксовано", – запевнили в ДАЗВ.

За наявними даними, показники рівня радіаційного фону в зоні відчуження, порівняно з середньомісячними величинами, не виходили за межі точності їх визначення.

 

05:04 13.05.2026
На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

20:32 12.05.2026
Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

15:31 10.05.2026
Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

15:44 07.05.2026
"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

13:26 07.05.2026
Рятувальники локалізували пожежі у лісництвах на Закарпатті та Рівненщині

19:44 06.05.2026
На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

01:16 03.05.2026
У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

00:44 29.04.2026
Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

07:35 13.04.2026
Ворог дронами знову атакував Кіровоградщину, виникла пожежа

13:58 26.03.2026
Сирський відвідав Південну операційну зону: Відстежуємо перегрупування додаткових сил і засобів противника

