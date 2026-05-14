У Чорнобильській зоні нові займання лісу через атаки російських дронів, радіаційний фон не перевищує контрольні рівні – ДАЗВ

Повітряні атаки російських окупаційних військ, зокрема така, що була 13-14 травня 2026р., призводять до лісових пожеж та створюють загрозу для екосистеми Чорнобильської зони, заявили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"Російські атаки вкотре створюють загрозу для унікальної екосистеми Чорнобильської зони, де кожне нове займання – це ризик для лісів, тваринного світу та територій, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року", – йдеться у повідомленні ДАЗВ у Фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що у Зоні відчуження знову спалахнули пожежі внаслідок російської атаки безпілотниками. Так, 14 травня унаслідок збиття російських БПЛА типу "Герань-2" виникли нові осередки займання на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник .

Зазначається, що до ліквідації пожеж залучено підрозділи ДСП "Північна Пуща" , Чорнобильського заповідника, ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" , ДСП "Екоцентр" та рятувальників ДСНС України. Ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для забезпечення проїзду до осередків вогню працює важка техніка, бульдозери та особовий склад із бензопилами. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, триває робота піротехнічних підрозділів ДСНС.

"Попри нову пожежу, радіаційний фон у Зоні відчуження не перевищує контрольні рівні. Автоматизованою системою радіаційного контролю перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гама-випромінювання не зафіксовано", – запевнили в ДАЗВ.

За наявними даними, показники рівня радіаційного фону в зоні відчуження, порівняно з середньомісячними величинами, не виходили за межі точності їх визначення.