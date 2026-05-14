Інтерфакс-Україна
Події
19:19 14.05.2026

ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

1 хв читати
ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо
Фото: https://www.facebook.com/

Українська армія в ході війсни стана найпотужнішими збройними силами у всій Європі, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Щоб було зрозуміло, українські Збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі на даний момент, очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули", – заявив Рубіо в коментарі Fox News.

Він додав, що наразі росіяни втрачають у п'ять разів більше солдатів на місяць, ніж українці, хоча Україна є меншою країною і має меншу армію.

"Немає сумнівів, що необхідність вести цю війну змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове спорядження та нові технології, що створює своєрідну гібридну асиметричну війну. Це вражає", – сказав Рубіо.

 

Теги: #зсу #рубіо #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 14.05.2026
США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

11:02 14.05.2026
Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

06:53 14.05.2026
Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

22:07 13.05.2026
У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

12:55 13.05.2026
Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

08:33 13.05.2026
Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

07:27 13.05.2026
Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

11:18 12.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

17:02 08.05.2026
США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

ВАЖЛИВЕ

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

ОСТАННЄ

Більше 2,1 тис. ветеранів війни та родин полеглих Захисників і Захисниць отримають виплати на житло – Свириденко

В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

Понад 40 країн ОБСЄ задіяли Московський механізм для документування індоктринації й мілітаризації РФ українських дітей

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА