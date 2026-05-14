ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

Українська армія в ході війсни стана найпотужнішими збройними силами у всій Європі, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Щоб було зрозуміло, українські Збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі на даний момент, очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули", – заявив Рубіо в коментарі Fox News.

Він додав, що наразі росіяни втрачають у п'ять разів більше солдатів на місяць, ніж українці, хоча Україна є меншою країною і має меншу армію.

"Немає сумнівів, що необхідність вести цю війну змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове спорядження та нові технології, що створює своєрідну гібридну асиметричну війну. Це вражає", – сказав Рубіо.