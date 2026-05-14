Більше 2,1 тис. ветеранів війни та родин полеглих Захисників і Захисниць отримають виплати на житло – Свириденко

Більше 2,1 тис. ветеранів війни та родин полеглих Захисників і Захисниць у 2026 році отримають виплати на житло, загалом уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн., повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Затвердили виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Власне житло цьогоріч зможуть придбати 2 100 українців з інвалідністю внаслідок війни I-II групи та родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини", – написала вона у телеграм у четвер.

"Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин – від житлової підтримки і компенсацій на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм", – наголосила вона.

В цьому контексті Свириденко повідомила, що уряд наразі спрощує компенсації на переобладнання авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. "Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації – у такому разі заяву необхідно переслати впродовж трьох днів", – розповила прем"єрка. За її словами, рішення щодо компенсації ухвалюватимуть упродовж п’яти днів після отримання документів.

Крім того, Свириденко повідомила про удосконалення системи надання статусу ветерана війни. "Міністерство у справах ветеранів координуватиме контроль за дотриманням єдиних правил під час ухвалення рішень про надання статусів ветеранів війни. Це допоможе зробити систему більш прозорою та уникати несправедливих рішень. Йдеться про випадки, коли людині можуть безпідставно відмовити у наданні статусу або, навпаки, надати його незаконно", – наголосила Свириденко.

Щодо захисту інтелектуальної власності Свириденко сказала: "Відтепер ветерани та ветеранки сплачуватимуть знижені збори за реєстрацію винаходів, торговельних марок, промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності".

За її словами, також оновлюються та цифровізуються процес подання заявок. Для електронної форми подачі діятимуть нижчі збори. "Підтримуємо розвиток власної справи, інноваційних проєктів, які допомагають реалізувати військовий досвід та навички", – зазначила прем"єрка.

Свириденко також повідомила про підтримку урядом ветеранських спортивних програм. "Затвердили план підготовки та участі українських збірних команд ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях. Також запускаємо проєкт з розвитку спортивної інфраструктури для занять спортом ветеранів".

"Сьогодні Україна має одну з найбільших ветеранських спільнот у світі. Спорт є важливою частиною фізичного та психологічного відновлення, а також допомагає повертатися до активного цивільного життя", – зазначила Свириденко.