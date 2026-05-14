В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

В Києві у всіх районах міста відновлене безперебійне водопостачання після нічної російської атаки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні внаслідок нічної атаки ворога та пошкодження об’єктів електропостачання у кількох районах Києва виникли перебої з подачею води. Як зазначають в "Київводоканалі", завдяки відпрацьованим алгоритмам, ефективній взаємодії між службами, а також використанню систем резервного живлення вдалось оперативно виконати роботи й стабілізувати систему", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Наразі штатний режим водопостачання відновлено для усіх споживачів.