Інтерфакс-Україна
18:48 14.05.2026

В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

В Києві у всіх районах міста відновлене безперебійне водопостачання після нічної російської атаки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні внаслідок нічної атаки ворога та пошкодження об’єктів електропостачання у кількох районах Києва виникли перебої з подачею води. Як зазначають в "Київводоканалі", завдяки відпрацьованим алгоритмам, ефективній взаємодії між службами, а також використанню систем резервного живлення вдалось оперативно виконати роботи й стабілізувати систему", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Наразі штатний режим водопостачання відновлено для усіх споживачів.

19:36 14.05.2026
УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:21 14.05.2026
П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

15:40 14.05.2026
Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

