Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби (BDN) Німеччини Мартіном Єґером.

"Важливі сигнали підтримки на тлі масованого російського удару. Говорили про те, як можна прискорити наші з Німеччиною домовленості щодо ППО, щоб захистити українців та українок від такого терору. Німеччина неодноразово допомагала посилювати наш захист неба, і ми сподіваємося на відповідне лідерство й зараз", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі у четвер.

Крім того, сторони обговорили Drone Deal, яку Україна запропонувала Німеччині, а також євроінтеграцію України.

"Справедливо – відкрити всі переговорні кластери для України: усі вимоги ми виконали. Маємо скористатися вікном можливостей у найближчий місяць", – зазначив президент.