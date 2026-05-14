Інтерфакс-Україна
Події
18:34 14.05.2026

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

1 хв читати
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби (BDN) Німеччини Мартіном Єґером.

"Важливі сигнали підтримки на тлі масованого російського удару. Говорили про те, як можна прискорити наші з Німеччиною домовленості щодо ППО, щоб захистити українців та українок від такого терору. Німеччина неодноразово допомагала посилювати наш захист неба, і ми сподіваємося на відповідне лідерство й зараз", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі у четвер.

Крім того, сторони обговорили Drone Deal, яку Україна запропонувала Німеччині, а також євроінтеграцію України.

"Справедливо – відкрити всі переговорні кластери для України: усі вимоги ми виконали. Маємо скористатися вікном можливостей у найближчий місяць", – зазначив президент.

Теги: #ппо #німеччина #єгер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 14.05.2026
Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

08:56 14.05.2026
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

23:18 13.05.2026
Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

21:38 13.05.2026
Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

21:25 13.05.2026
Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

18:43 13.05.2026
Президенти України і Польщі обговорили потенційні контакти на найближчий час

Президенти України і Польщі обговорили потенційні контакти на найближчий час

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

14:26 13.05.2026
Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

ОСТАННЄ

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

Понад 40 країн ОБСЄ задіяли Московський механізм для документування індоктринації й мілітаризації РФ українських дітей

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

Суд обрав тримання під вартою до 5 червня нардепу Дубінському, якого вже судять за держзраду, – ДБР

Авіація Сил оборони у Покровську та у н.п. Рівне днями знищила три пункти противника – 7-й корпус ДШВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА