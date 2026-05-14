Інтерфакс-Україна
18:18 14.05.2026

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14-15 травня відвідає з візитом Республіку Молдова.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, у Кишиневі глава відомства візьме участь в 135-му Міністерському засіданні Комітету Міністрів Ради Європи.

"Ключовою подією стане схвалення понад трьома десятками держав Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ця імлементаційна угода дасть юридичний старт роботі трибуналу. Очікуються також інші рішення КМРЄ на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

На полях засідання запланована низка важливих переговорів міністра із колегами з держав-членів Ради Європи, її керівництвом, керівниками низки міжнародних організацій.

Двостороння складова візиту включатиме переговори Сибіги з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм та регіональну поїздку. Глава МЗС України вперше відвідає місто Бельці на півночі Молдови, де українці складають близько 30% мешканців регіону.

Міністр зустрінеться з керівництвом регіону та відвідає Бельцький державний університету імені Алеку Руссо, Центр української мови та культури, Український дім Спілки українців "Заповіт", покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, проведе зустріч з керівництвом українських громад.

"Візит стане знаковою подією у вимірах притягнення Росії до відповідальності та розвитку українсько-молдовського партнерства", – розповіли у МЗС.

