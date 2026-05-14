Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до дев’яти осіб, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз кількість людей, яких вбили росіяни вже 9", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Пошукова операція триває.

Як повідомлялося, в Дарницькому районі столиці через масований ракетно-дроновий удар окупантів було пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Раніше було відомо про вісім загиблих. Серед загиблих – 13-річна дівчинка. Загалом, внаслідок масованої російської атаки по столиці постраждали 45 людей, з них 2 дитини.