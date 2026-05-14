Інтерфакс-Україна
18:16 14.05.2026

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до дев’яти осіб, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз кількість людей, яких вбили росіяни вже 9", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Пошукова операція триває.

Як повідомлялося, в Дарницькому районі столиці через масований ракетно-дроновий удар окупантів було пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Раніше було відомо про вісім загиблих. Серед загиблих – 13-річна дівчинка. Загалом, внаслідок масованої російської атаки по столиці постраждали 45 людей, з них 2 дитини.

Теги: #київ #жертви #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:21 14.05.2026
П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

