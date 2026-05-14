Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

У квітні 2026 року в рамках кримінального провадження у членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Олександра Формагея та Костянтина Ущаповського було проведено слідчі дії, повідомив енергорегулятор.

"Члени регулятора сприяли проведенню слідчих дій та виконували всі законні вимоги правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні НКРЕКП на сайті в четвер.

Водночас НКРЕКП наголосила на необхідності дотримання принципу верховенства права, об’єктивності досудового розслідування та забезпечення процесуальних прав усіх його учасників та надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Комісія також підкреслила, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування члени НКРЕКП утримуються від публічних коментарів.

Раніше цього дня інформація про проведення обшуків Національним антикорупційним бюро України в Ущаповського та Формагея з’явилася в ЗМІ з посиланням на джерела в енергетичних колах. "Економічна правда", зокрема, зазначала, що обшуки було проведено у справі щодо оплат за "зеленим" тарифом СЕС на окупованій території, які належали брату ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми Олегу.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 квітня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника ОП Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі.

Як нагадали у ВАКС, ці особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У повідомленні не називали прізвища фігурантів.