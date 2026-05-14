Понад 40 країн ОБСЄ задіяли Московський механізм для документування індоктринації й мілітаризації РФ українських дітей

Міністерство закордонних справ України вітає задіяння Московського механізму ОБСЄ у відповідь на системну політику Російської Федерації з індоктринації, мілітаризації, примусової асиміляції та знищення української ідентичності дітей, які перебувають під контролем держави-агресора.

"Я вітаю рішення 41 держави-учасниці про застосування Московського механізму ОБСЄ з метою документування випадків ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей з боку Росії", – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Х.

Він наголосив, що сьогодні ОБСЄ зробила ще один важливий внесок у притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

"Це рішення є своєчасним і принциповим. Росія намагається перетворити українських дітей на об’єкт імперського експерименту: спочатку відірвати від дому, родини, мови й держави, а потім змусити прийняти ідеологію країни, яка їх викрала. Йдеться не про окремі порушення, а про цілеспрямовану державну політику, спрямовану проти майбутнього української нації", – йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС наголосили, що Московський механізм ОБСЄ вже неодноразово доводив свою важливість як інструмент незалежного встановлення фактів, документування грубих порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також формування рекомендацій для подальшої відповідальності.

"Новий мандат має стати ще одним вагомим внеском ОБСЄ у викриття злочинної системи, яку Росія вибудувала проти українських дітей", – додали у МЗС.

Україна висловлює вдячність державам-учасницям ОБСЄ, які підтримали задіяння цього механізму після консультацій з Україною.

"Їхнє рішення є проявом не лише солідарності з Україною, а й відповідальності за захист базових принципів ОБСЄ – людської гідності, свободи, недоторканності сімейного життя та права кожної дитини зростати без примусу, страху і пропаганди війни. Російська Федерація має негайно припинити злочинні практики стосовно українських дітей, надати повну інформацію про всіх дітей, які перебувають під її контролем, забезпечити їхнє безпечне і безумовне повернення в Україну та виконати свої міжнародно-правові зобов’язання.Повернення українських дітей є невід’ємним елементом справедливого та сталого миру", – зазначили у відомстві.

МЗС України наголосило, що й надалі працюватиме з партнерами, міжнародними організаціями та механізмами відповідальності для того, щоб кожна українська дитина була повернута додому, а кожен причетний до цих злочинів – притягнутий до відповідальності.

Московський механізм – спеціальна процедура людського виміру ОБСЄ, передбачена консенсусним рішенням усіх держав-учасниць у Московському документі ОБСЄ 1991 року та Гельсінському документі ОБСЄ 1992 року. Механізм надає можливість групі держав-учасниць формувати з числа незалежних експертів спеціальні місії для розслідування повідомлень про порушення та надання сприяння у вирішенні конкретних проблем, пов’язаних з питаннями людського виміру ОБСЄ.