Інтерфакс-Україна
Події
18:06 14.05.2026

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

1 хв читати

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників, попередньо двоє з них громадяни Туреччини, розпочато досудове розслідування, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За попередніми даними, у четвер на вул.Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників, попередньо, двоє із них – громадяни Туреччини. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.2 ст.272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Досудове розслідування – ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.

Теги: #львів #трагедія #будівництво

