17:59 14.05.2026

МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

Міністерство закордонних справ України продовжує розширювати доступ громадян до державних послуг за кордоном та впроваджує нові цифрові рішення, орієнтовані на потреби українських родин.

Як повідомляє пресслужба МЗС, відтепер батьки та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей віком до 18 років, без необхідності виїзду до України. Послуга доступна дистанційно через систему "е-Консул" – онлайн та в кілька кроків або особисто через найближче посольство чи консульство України за кордоном.

"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", – наголосив міністр Сибіга.

Зазначається, що паралельно міністерство працює над розширенням послуги і створенням функціоналу для оформлення РНОКПП будь-якому громадянину України за кордоном, який цього потребує.

"РНОКПП є важливим документом, необхідним для вирішення багатьох практичних питань, зокрема для оформлення паспортних документів та вчинення нотаріальних дій. Податковий номер є важливим елементом доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів. Його оформлення відкриває дітям та батькам доступ до дедалі більшої кількості державних послуг навіть за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Реалізація сервісу стала можливою завдяки співпраці Міністерства закордонних справ України, Державної податкової служби України та Міністерства цифрової інформації України за підтримки МОМ та ПРООН. Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС.

"Продовжуємо працювати над вирішенням проблем у доступі до консульських послуг, зокрема засобами цифровізації. Консульська служба має бути сучасною, цифровою та сервісно-орієнтованою", – зауважив Сибіга.

