17:58 14.05.2026

Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ щодо вчорашньої атаки російських безпілотників на Закарпаття.

"Наша зустріч щойно завершилася. Я повторила, що угорський уряд рішуче засуджує напад Росії та що ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують Закарпаття, населене угорцями", – йдеться у відеозверненні Орбан у Facebook, опублікованому у четвер.

Міністерка наголосила, що Росія повинна зробити все можливе для досягнення негайного припинення вогню та мирного, тривалого припинення війни якомога швидше.

Раніше угорське видання 24.hu повідомило, що від імені уряду Аніта Орбан відреагувала на повідомлення про атаку безпілотників на Закарпаття. Як зазначила міністерка, на даний момент відомо про п’ять випадків падіння безпілотників, зокрема в Сольві та атаку на Ужгород – в останньому випадку удар припав на промисловий об’єкт.

17:49 14.05.2026
Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:24 14.05.2026
Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

16:09 14.05.2026
Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

15:34 14.05.2026
Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

19:30 13.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

18:27 13.05.2026
Атака РФ на Закарпаття у середу є наймасованішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення

