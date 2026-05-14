Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ щодо вчорашньої атаки російських безпілотників на Закарпаття.

"Наша зустріч щойно завершилася. Я повторила, що угорський уряд рішуче засуджує напад Росії та що ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують Закарпаття, населене угорцями", – йдеться у відеозверненні Орбан у Facebook, опублікованому у четвер.

Міністерка наголосила, що Росія повинна зробити все можливе для досягнення негайного припинення вогню та мирного, тривалого припинення війни якомога швидше.

Раніше угорське видання 24.hu повідомило, що від імені уряду Аніта Орбан відреагувала на повідомлення про атаку безпілотників на Закарпаття. Як зазначила міністерка, на даний момент відомо про п’ять випадків падіння безпілотників, зокрема в Сольві та атаку на Ужгород – в останньому випадку удар припав на промисловий об’єкт.