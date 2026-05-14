17:49 14.05.2026
Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони
Російські атаки в ніч на четвер, 14 травня, були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, "Укрзалізниця" та логістика", – написав Бексрестнов в Facebook.
Він зазначив, що Сили оборони успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БпЛА.
"Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було. Було збито та знешкоджено 95% БпЛА. Це фантастичний результат", – наголосив він, додавши, що перехоплювачі збили близько 30% усіх БпЛА.