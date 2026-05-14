17:45 14.05.2026

Суд обрав тримання під вартою до 5 червня нардепу Дубінському, якого вже судять за держзраду, – ДБР

Суд обрав тримання під вартою до 5 червня 2026 року чинному народному депутату України Олександру Дубінському, якого вже судять за підозрою у державній зраді і який наразі перебуває в СІЗО, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР)

"За матеріалами розслідування ДБР суд обрав чинному народному депутатові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави до 5 червня 2026 року", – йдеться у повідомленні ДБР у телеграм у четвер.

Як нагадали у пресслужбі ДБР, нещодавно працівники ДБР повідомили про нову підозру у держзраді вказаному народному депутату, який, навіть перебуваючи в СІЗО, продовжуває активну антиукраїнську пропаганду. За даними слідства, нардеп, якого обвинувачують у держзраді та який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО. За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

За даними ДБР, комунікацію Дубінський здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли депутат користувався ноутбуками без доступу до мережі Інтернет, які останні приносили нібито для роботи. На них він готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції що, де і як публікувати.

Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси фігуранта. За оперативними даними, це цивільна дружина депутата, яка нині перебуває в Барселоні.

Попереднє провадження про держзраду народного депутата вже перебуває на розгляді суду.

У повідомленні не називають імені нардепа, проте, судячи з деталей справи, мовиться про народного депутата IX скликання від 94-го виборчого округу від партії "Слуга народу" (член партії до 1 лютого 2021 року) Олександра Дубінського.

"За нововикритими фактами антиукраїнської діяльності фігуранту інкримінують державну зраду. Тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначається у повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

15:35 05.05.2026
Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

20:38 04.05.2026
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

15:22 30.04.2026
Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

02:36 29.04.2026
На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

10:37 08.04.2026
У Харкові взято під варту подружжя, яке за завданням російського спецслужбіста готувало теракт у центрі міста

22:17 02.04.2026
Восьми організаторам й співробітникам мережі шахрайських кол-центрів обрано запобіжний захід – генпрокурор

20:09 28.03.2026
Обрано запобіжний захід ексміністру Мінагропрому – тримання під вартою або застава у 63,7 млн грн

15:51 24.03.2026
Підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі взято під варту без права внесення застави – ЗМІ

