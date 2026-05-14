17:34 14.05.2026

Авіація Сил оборони у Покровську та у н.п. Рівне днями знищила три пункти противника – 7-й корпус ДШВ

Авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) днями завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника у Покровську (Донецької обл.), який окупанти намагаються перетворити на повноцінний логістичний вузол, а також використовують у якості розміщення особового складу та позицій для бойової роботи.

"Для знищення наступального потенціалу росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника. Зокрема, у Покровську – знищені два пункти накопичення росіян. Їх ворог використовував для запуску БпЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки", – йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у телеграм у четвер.

Повідомляється також, що у населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом (обидва – Донецька обл.), Сили оборони знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ. За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових.

Зазначається, що оборонна операція Покровської агломерації наразі триває. "Противник намагається перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол. Він перекидає резерви, а також додаткові сили та засоби. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію", – йдеться у повідомленні.

Ворог також використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й як позиції для бойової роботи – запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

Як повідомлялося раніше у цей день, українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони. "Немає завдання залишати Покровськ. Є завдання утримувати, а за можливості – підсилювати", – сказав співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація із присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальним питання щодо доцільності подальшого перебування.

Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.

Теги: #покровськ #7_корпус

13:06 14.05.2026
Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

13:34 06.05.2026
Росіяни під Покровськом після оголошення припинення вогню здійснили 28 обстрілів українських позицій – 7 корпус ДШВ

12:57 28.04.2026
Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

12:42 27.04.2026
Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

16:25 20.04.2026
7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

15:01 15.04.2026
Росіяни накопичили сили в районі Мирнограду і тиснуть на північні околиці міста – DeepState

19:06 07.04.2026
Росіяни просунулися в районі Покровська: під Гришиним та Котлиним – DeepState

18:23 07.04.2026
Росіяни підтягують артилерію до Покровської агломерації, тривають стрілецькі бої у Гришиному – 7 корпус ДШВ

12:57 27.03.2026
СБУ затримала безробітного жителя Донеччини, який наводив удари по артилерії ЗСУ під Покровськом

19:20 23.03.2026
Українські військові продовжують стримувати наступ в районі Покровська: за тиждень ліквідовано 473 окупанти – 7 корпус ДШВ

