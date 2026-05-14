Авіація Сил оборони у Покровську та у н.п. Рівне днями знищила три пункти противника – 7-й корпус ДШВ

Авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) днями завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника у Покровську (Донецької обл.), який окупанти намагаються перетворити на повноцінний логістичний вузол, а також використовують у якості розміщення особового складу та позицій для бойової роботи.

"Для знищення наступального потенціалу росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника. Зокрема, у Покровську – знищені два пункти накопичення росіян. Їх ворог використовував для запуску БпЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки", – йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у телеграм у четвер.

Повідомляється також, що у населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом (обидва – Донецька обл.), Сили оборони знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ. За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових.

Зазначається, що оборонна операція Покровської агломерації наразі триває. "Противник намагається перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол. Він перекидає резерви, а також додаткові сили та засоби. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію", – йдеться у повідомленні.

Ворог також використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й як позиції для бойової роботи – запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

Як повідомлялося раніше у цей день, українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони. "Немає завдання залишати Покровськ. Є завдання утримувати, а за можливості – підсилювати", – сказав співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація із присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальним питання щодо доцільності подальшого перебування.

Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.