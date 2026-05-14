Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

"Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу", – написав він у Х.

Міністр зазначив, що с 18:00 учора до 8:00 сьогодні Росія випустила 675 дронів і 56 ракет, включно з балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій Україні.

"Такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій, і я закликаю всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам приспустити прапори завтра та відкрити книги співчуттів", – йдется у дописі.

Крім того, завтра вранці МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати один із об’єктів, де російська атака зруйнувала цілу частину багатоповерхового житлового будинку.