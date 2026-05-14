17:29 14.05.2026

Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

"Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу", – написав він у Х.

Міністр зазначив, що с 18:00 учора до 8:00 сьогодні Росія випустила 675 дронів і 56 ракет, включно з балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій Україні.

"Такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій, і я закликаю всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам приспустити прапори завтра та відкрити книги співчуттів", – йдется у дописі.

Крім того, завтра вранці МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати один із об’єктів, де російська атака зруйнувала цілу частину багатоповерхового житлового будинку.

Теги: #радбез_оон #сибіга

18:18 14.05.2026
Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

15:23 13.05.2026
ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

18:31 12.05.2026
Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

18:27 12.05.2026
Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

14:49 12.05.2026
Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

13:17 12.05.2026
Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

13:05 12.05.2026
Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

10:10 12.05.2026
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

