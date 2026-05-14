16:58 14.05.2026

Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

Під час масованого ракетно-дронового удару РФ 13-14 травня на Харківській площі у Києві зруйновано два автозаправних комплекси (АЗК), повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Двоє поранених", – написав він у Facebook у четвер.

За словами Куюна, АЗК були зруйновані внаслідок вибухової хвилі від ракети, що впала на відкритій місцевості неподалік.

Як свідчать опубліковані автором фото, АЗК належали компаніям БРСМ і UPG.

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:24 14.05.2026
Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

16:21 14.05.2026
П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

16:09 14.05.2026
Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

15:46 14.05.2026
Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

