Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

Під час масованого ракетно-дронового удару РФ 13-14 травня на Харківській площі у Києві зруйновано два автозаправних комплекси (АЗК), повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Двоє поранених", – написав він у Facebook у четвер.

За словами Куюна, АЗК були зруйновані внаслідок вибухової хвилі від ракети, що впала на відкритій місцевості неподалік.

Як свідчать опубліковані автором фото, АЗК належали компаніям БРСМ і UPG.