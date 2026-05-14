Сі Цзіньпін домовився з Трампом будувати конструктивні відносини між країнами – МЗС КНР

Очільник КНР Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що країни можуть допомагати одна одній досягати успіху та сприяти добробуту світу, а здійснення відродження китайської нації та повернення Америки до величі можуть іти пліч-о-пліч, повідомила спікер МЗС КНР Мао Нін.

"Президент Трамп і я погодилися будувати конструктивні відносини між Китаєм і США, що забезпечують стратегічну стабільність для сприяння стійкому, здоровому та тривалому розвитку відносин між Китаєм і США, а також для принесення більшого миру, процвітання та прогресу світові", – навела слова Сі Цзіньпіна Мао Нін в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп перебуває з візитом в КНР, де у четвер почалася його зустріч з очільником КНР. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам. Також обидві сторони заявили про необхідність забезпечення вільного проходу суден через Ормузьку протоку, після чого голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що КНР докладе всіх зусиль для зняття блокади з цього водного шляху.