Інтерфакс-Україна
Події
16:44 14.05.2026

Сі Цзіньпін домовився з Трампом будувати конструктивні відносини між країнами – МЗС КНР

1 хв читати
Сі Цзіньпін домовився з Трампом будувати конструктивні відносини між країнами – МЗС КНР
Фото: https://x.com/spoxchn_maoning/

Очільник КНР Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що країни можуть допомагати одна одній досягати успіху та сприяти добробуту світу, а здійснення відродження китайської нації та повернення Америки до величі можуть іти пліч-о-пліч, повідомила спікер МЗС КНР Мао Нін.

"Президент Трамп і я погодилися будувати конструктивні відносини між Китаєм і США, що забезпечують стратегічну стабільність для сприяння стійкому, здоровому та тривалому розвитку відносин між Китаєм і США, а також для принесення більшого миру, процвітання та прогресу світові", – навела слова Сі Цзіньпіна Мао Нін в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп перебуває з візитом в КНР, де у четвер почалася його зустріч з очільником КНР. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам. Також обидві сторони заявили про необхідність забезпечення вільного проходу суден через Ормузьку протоку, після чого голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що КНР докладе всіх зусиль для зняття блокади з цього водного шляху.

Теги: #цзіньпін #трамп #відносини #конструктив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:53 14.05.2026
Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

14:11 13.05.2026
Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

07:17 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

07:14 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

20:29 11.05.2026
Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

07:12 11.05.2026
Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

18:31 15.03.2026
Сибіга розраховує на участь чилійського бізнесу у відновленні України

Сибіга розраховує на участь чилійського бізнесу у відновленні України

18:22 04.02.2026
Файли Епштейна не позначаться на відносинах між США та Україною - Мережко

Файли Епштейна не позначаться на відносинах між США та Україною - Мережко

19:22 22.01.2026
Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

ВАЖЛИВЕ

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

ОСТАННЄ

В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

Суд продовжив нардепу Тищенку особисте зобов'язання ще на 2 місяці – Суспільне

Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

Кабмін встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності

Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

ВАКС: Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, є сума в 14,5 млн грн зі 140 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА