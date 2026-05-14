Суд продовжив нардепу Тищенку особисте зобов'язання ще на 2 місяці – Суспільне

Суд у м. Дніпро продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО Дмитра Мазохи, повідомляє Суспільне.

"Суддя задовольнила клопотання прокурора щодо особистого зобов’язання на 60 діб обом обвинуваченим", – повідомляє Суспільне в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, напередодні суд наказав застосувати примусовий привід до нардепа через те, що він ігнорував попередні засідання.

Як повідомлялося, низка телеграм-каналів опублікувала відео, як 20 червня 2024 року група невідомих напала в Дніпрі на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен", коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до інцидента була причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким потерпілий посперечався.

17 грудня 2024 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи стосовно Тищенка і направило її до суду. Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося спричиненням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Раніше обидва обвинувачених перебували під цілодобовим домашнім арештом, потім їм змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт, згодом – на особисте зобов’язання.