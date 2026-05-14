П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

П’ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

"У цей день буде приспущено прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 15 травня в місті заборонено будь-які розважальні заходи", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Наразі відомо про сім загиблих внаслідок російської атаки, серед них – одна дитина 2013 р.н.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.