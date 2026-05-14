16:21 14.05.2026

П'ятницю в Києві оголошено Днем жалоби – Кличко

П’ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

"У цей день буде приспущено прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 15 травня в місті заборонено будь-які розважальні заходи", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Наразі відомо про сім загиблих внаслідок російської атаки, серед них – одна дитина 2013 р.н.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:28 14.05.2026
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

