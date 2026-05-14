Інтерфакс-Україна
16:24 14.05.2026

Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня.

"Провів Ставку. Першим питанням була детальна доповідь наших військових про захисні операції, яка відбувалася цими днями, від масованого та фактично безперервного російського удару, що тривав майже дві доби", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у четвер.

Зеленський нагадав, що загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. "Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст", – наголосив він.

"Вдячний кожному, хто допомагає на місцях ударів і рятує людей. Буду говорити детально і з нашими дипломатами щодо завдань, які є на сьогодні в пошуку ракет для ППО. Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", – повідомив Зеленський.

За його словами, під час засідання Ставки разом із військовими командувачами, міністром оборони, міністром енергетики та іншими залученими посадовцями детально обговорили потреби сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів. "Щодо цього були конкретні доручення Генеральному штабу Збройних Сил, Повітряним силам та Міністерству оборони України", – повідомив Зеленський.

"Були доповіді й щодо влучань у різних наших регіонах: від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини. Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під’їзду житлового будинку, який був практично знесений з 1-го по 9-й поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві. Залучені всі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальних та медичних служб", – сказав очільник Української держави.

Президент наголосив, що "ця спеціальна терористична тактика росіян, яка накопичувала дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вираховувала удар таким чином, щоб його масштаб був значущим та ускладненням для нашої ППО – найбільшим".

