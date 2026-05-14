Інтерфакс-Україна
Події
16:09 14.05.2026

Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

Фото: скриншот відео

Новим масованим ударом дронами й ракетами по українських містах і цивільних – наймасштабнішим за останні 4 роки – Росія лише посилює тяжкість своєї агресії проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон

"Це наочно демонструє все лицемірство, з яким вона домовлялася про нещодавнє крихке перемир’я. Атакуючи цивільне населення, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість: їй бракує рішень у військовій сфері, і вона не знає, як покласти край своїй загарбницькій війні", – написав він у соцмережі Х.

Макрон запевнив, що Франція стоїть на боці України й українського народу та продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи.

Теги: #атака_рф #макрон #реакція

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:24 14.05.2026
Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

08:30 12.05.2026
Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

13:57 08.05.2026
Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

13:55 04.05.2026
Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

20:49 27.04.2026
Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

21:34 23.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

