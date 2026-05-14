Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

Новим масованим ударом дронами й ракетами по українських містах і цивільних – наймасштабнішим за останні 4 роки – Росія лише посилює тяжкість своєї агресії проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон

"Це наочно демонструє все лицемірство, з яким вона домовлялася про нещодавнє крихке перемир’я. Атакуючи цивільне населення, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість: їй бракує рішень у військовій сфері, і вона не знає, як покласти край своїй загарбницькій війні", – написав він у соцмережі Х.

Макрон запевнив, що Франція стоїть на боці України й українського народу та продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи.