Кабмін встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності

Кабінет міністрів встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України, йдеться в постанові №602 від 13 травня.

Установлено, що разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2026 року, зокрема, у таких розмірах: особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи – 3100 грн; II групи – 2900 грн; ІII групи – 2700 грн; учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1000 грн; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3100 грн; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 грн; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Відповідні розміри виплат передбачалися і в попередньому році.

Як повідомлялося, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська заявляє, що головною ідеєю всіх урочистостей до Дня Незалежності в 2026 році буде те, що українці є молодою нацією древнього народу.