Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

Російським обстрілом пошкоджена електрична підстанція на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві, повідомив генеральний директор Віктор Круглов.

"Ніч була знову не для сну. Сьогодні була пошкоджена електрична підстанція на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві. Дизель генератори також знищені. На щастя, жоден з наших співпрацівників не постраждали. Але поруч у місті є поранені та зниклі без вісті", – написав Круглов в мережі Facebook.

Він розповів, що через це термінові замовлення від читачів видавництво перенаправляє на резервний склад, а інтернет-книгарня за планом відновить свою роботу у п’ятницю.

Як повідомлялось, 23 травня 2024 року харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала від ворожої атаки на місто.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" у столиці було пошкоджено в результаті російського обстрілу, зіпсовані книжки. Також тоді постраждала й книгарня Readeat у Києві.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу.