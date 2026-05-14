Інтерфакс-Україна
15:46 14.05.2026

Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

Російським обстрілом пошкоджена електрична підстанція на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві, повідомив генеральний директор Віктор Круглов.

"Ніч була знову не для сну. Сьогодні була пошкоджена електрична підстанція на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві. Дизель генератори також знищені. На щастя, жоден з наших співпрацівників не постраждали. Але поруч у місті є поранені та зниклі без вісті", – написав Круглов в мережі Facebook.

Він розповів, що через це термінові замовлення від читачів видавництво перенаправляє на резервний склад, а інтернет-книгарня за планом відновить свою роботу у п’ятницю. 

Як повідомлялось, 23 травня 2024 року харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала від ворожої атаки на місто.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" у столиці було пошкоджено в результаті російського обстрілу, зіпсовані книжки. Також тоді постраждала й книгарня Readeat у Києві.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу.

Теги: #видавництво #ранок #атака_рф

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:24 14.05.2026
Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

16:09 14.05.2026
Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

08:45 17.04.2026
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується на рівні $98,15 за барель

08:50 08.04.2026
Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

17:22 11.03.2026
У Києві презентують книгу “Довга сцена: від Березолю до Революції Гідності”

11:39 20.01.2026
Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

10:42 05.01.2026
Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

17:12 10.12.2025
"Сільпо" і "Ранок" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань

