До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих через масований повітряний удар окупантів по Києву зросла до семи людей, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.