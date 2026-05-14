Інтерфакс-Україна
Події
15:26 14.05.2026

До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих через масований повітряний удар окупантів по Києву зросла до семи людей, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

12:20 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 28, серед них троє дітей

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:28 14.05.2026
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

