15:26 14.05.2026
До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. – ДСНС
Фото: ДСНС Києва
Кількість загиблих через масований повітряний удар окупантів по Києву зросла до семи людей, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"До 7 осіб зросла кількість загиблих через російську атаку по Києву, серед них одна дитина 2013 р.н. Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.