Інтерфакс-Україна
15:20 14.05.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження радіолокаційної станції "Ястреб", зенітно ракетного комплексу "Тор", мобільного комплексу зв’язку "Редут-2УС" та складів та ремонтних підрозділів на тимчасово окупованій території України та на території Росії.

"Вчора та в ніч на 14 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Старого Оскола тав радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.

