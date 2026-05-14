14:49 14.05.2026

Голова Мінфіну США заявляє, що КНР забезпечуватиме розблокування Ормузької протоки

Голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці відповідає інтересам Пекіна, і що, на думку міністра, КНР докладе всіх зусиль для зняття блокади з цього водного шляху.

"Я думаю, що Китай зробить усе, що може. Це в інтересах Китаю – знову відкрити протоку, і я вважаю, що він працюватиме за лаштунками з будь-ким, хто може вплинути на іранське керівництво", – наводять західні ЗМІ слова Бессента.

Bloomberg із посиланням на американського чиновника повідомляло, що президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах висловили необхідність забезпечення вільного проходу через Ормузьку протоку. Пізніше агентство "Фарс" із посиланням на джерело повідомило, що іранська влада спростила процедуру проходження Ормузької протоки для деяких китайських суден.

Тим часом Бессент в інтерв’ю CNBC пообіцяв, що Трамп найближчими днями надасть більше деталей щодо обговорюваного в Пекіні питання Тайваню. Міністр запевнив, що Трамп усвідомлює всю делікатність цієї теми.

Крім того, за словами Бессента, Вашингтон і Пекін обговорюють створення "ради з інвестицій", що надасть змогу КНР вкладати гроші в американські галузі, які у Вашингтоні не вважають вразливими для нацбезпеки. Однак він відмовився підтвердити повідомлення, що Китай планує інвестиції в розмірі $1 трлн.

Він зазначив, що також обговорюється формування Ради з торгівлі та виведення з-під дії мит товарів на $30 млрд.

Бессент зазначив, що сторони також розпочнуть обговорювати технології штучного інтелекту (ШІ). "Дві наддержави у сфері ШІ почнуть розмову. Ми встановимо протокол щодо того, як нам слід діяти далі, з урахуванням найкращих практик використання ШІ, щоб недержавні структури не змогли отримати доступ до таких моделей", – розповів він.

За його словами, такі переговори стали можливими, тому що США "стоять на голові" сфери ШІ. Він додав, що, якби КНР випереджала США, діалог би не розпочався.

