Швейцарія приєднається до Розширеної часткової угоди щодо створення Спецтрибуналу – Сибіга

Швейцарія повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я вдячний Ігнаціо Кассісу та нашим швейцарським партнерам за цей принциповий і сильний крок. Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права, і її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і "трибунал – це вже не абстрактна ідея. Це стає реальністю".

Швейцарія стала 35 державою, яка повідомила про намір приєднатися Раду Європи.

14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.