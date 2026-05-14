14:20 14.05.2026

Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

Київський офіс української оборонної компанії Skyeton, що спеціалізується на розвідувальних безпілотниках, було знищено внаслідок нічної атаки ворога по столиці.

"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон", – повідомила компанія у соціальній мережі LinkedIn у четвер.

У Skyeton наголосили, що компанія продовжить роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України.

Як повідомлялось, за минулу добу (13-14 травня) Росія застосувала проти України 1 428 безпілотників різних типів, силами протиповітряної оборони знешкоджено 1 362 з них, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%. Окрім того було збито 41 з 56 ракет.

Skyeton було засновано у 2006 році. У 2024 році компанія відкрила виробничий майданчик у Словаччині. Серед основних продуктів Raybird – безпілотна система, що має понад 350 тис. бойових вильотів.

Видання DOU повідомляло, що Skyeton у 2025 році вирішила створити спільне підприємство з британською оборонною компанією Prevail Partners.

