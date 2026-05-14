Інтерфакс-Україна
Події
14:17 14.05.2026

В ЦПК заявили про відмову Офісу президента зареєструвати їх петицію про звільнення Умєрова

Офіс президента України відмовився реєструвати петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Дар’ї Каленюк із вимогою звільнити Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), повідомляється на сайті ЦПК.

"Підставою для петиції стало оприлюднення матеріалів, що стосуються "операції МІДАС" (так звані "плівки Міндіча"). Записи розмов свідчать про те, що Рустем Умєров міг обговорювати власні бізнес-інтереси та бюджети для компанії Fire Point безпосередньо з фігурантами розслідувань НАБУ", – йдеться в повідомленні.

В ЦПК розцінюють відмову реєструвати петицію як ігнорування конституційних обов’язків президентом, який, згідно з Конституцією, призначає та звільняє секретаря РНБО, і зазначають, що "це далеко не перший випадок такого фільтра народної ініціативи", натомість "петиції з грубими помилками, без належної правової аргументації або навіть російською мовою проходять модерацію".

"Електронна петиція – це не прохання до Офісу президента про політичний дозвіл висловитися. Це гарантований законом інструмент участі громадян в управлінні державними справами. Відмова реєструвати незручні петиції фактично позбавляє українців можливості впливати на владу у передбачений законом спосіб. ЦПК вже підготував та направив запит до Офісу президента про причину відмови реєструвати петицію щодо звільнення Рустема Умєрова", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило частину розмов, задокументованих НАБУ. На них зафіксовано, як бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров начебто обговорювали потенційний продаж 33% частки оборонної компанії FirePoint інвесторам за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був вкласти в розвиток.

