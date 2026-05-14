ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

Кількість жертв російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва наразі налічує 5 осіб, є дані про мінімум 20 зниклих безвісти, повідомляє ДСНС.

"З-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти", – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.

На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Загалом, за даними ДСНС, по Києву через російський обстріл постраждали 39 людей, з них 1 дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.