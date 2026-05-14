Інтерфакс-Україна
Події
14:14 14.05.2026

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

1 хв читати
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва
Фото: ДСНС

Кількість жертв російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва наразі налічує 5 осіб, є дані про мінімум 20 зниклих безвісти, повідомляє ДСНС.

"З-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти", – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.

На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Загалом, за даними ДСНС, по Києву через російський обстріл постраждали 39 людей, з них 1 дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

Теги: #київ #безвісти #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

13:10 14.05.2026
Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:28 14.05.2026
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

Голова Мінфіну США заявляє, що КНР забезпечуватиме розблокування Ормузької протоки

Швейцарія приєднається до Розширеної часткової угоди щодо створення Спецтрибуналу – Сибіга

В ЦПК заявили про відмову Офісу президента зареєструвати їх петицію про звільнення Умєрова

На Київщині рятувальники дістали з багатоповерхівки частини ворожої ракети

Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА